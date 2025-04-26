Украина и НАТО определили приоритеты работы совместного учебного центра

В Киеве состоялось заседание Старшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию JATEC.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны 26 апреля.

Участие в заседании приняли председатель Старшего наблюдательного совета и помощник генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус, заместитель министра обороны Украины Сергей Боев, заместитель главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Олег Апостол, командующий JATEC бригадный генерал Войцех Озга и представители министерства обороны Украины, представительства НАТО в Украине и Совместного центра НАТО-Украина (JATEC).

Члены наблюдательного совета согласились, что факт проведения заседания с участием представителей НАТО, ВС Польши и других высокопоставленных чиновников в Киеве является сигналом единения Альянса с Украиной.

"Бесспорно, главная конечная цель любых проектов – это справедливый мир и прочная безопасность Украины. В развитии JATEC заинтересована и Украина, и НАТО. Результаты работы Совместного центра полезны для обеих сторон", – подчеркнул Сергей Боев.

Во время заседания стороны обсудили стратегические вопросы деятельности JATEC и реализацию предыдущих организационных задач. Особое внимание уделили присоединению партнеров к работе Совместного центра НАТО-Украина, развитию устойчивости информационных систем, поддержке направления образования и подготовки, совместимости, а также сотрудничеству в разработке решений для решения вызовов на поле боя.

Также заместитель главнокомандующего ВСУ Олег Апостол отметил важность совместной работы над разработкой средств противодействия вражеским FPV-дронам на оптоволокне, что станет темой следующего NATO Innovation Challenge. По результатам предыдущего хакатона, во время которого команды предлагали средства противодействия вражеским КАБам, уже происходит тестирование и испытание предложений в боевых условиях.

"Украина и НАТО становятся ближе, чтобы развивать взаимодействие и совместные усилия в нескольких сферах, включая устойчивость, защиту гражданских лиц и новые технологии. Наша деятельность в рамках JATEC демонстрирует общее обязательство как Альянса, так и Украины быстро и совместно выполнять поставленные задачи", – отметил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус.

В итоге заседания Старший наблюдательный совет JATEC определил четкие критерии достижения полных операционных возможностей Центра и планы работы на 2025-2026 годы.

JATEC, как совместная инициатива Украина-НАТО, призван поддерживать Вооруженные Силы Украины в их стремлении к полной совместимости с войсками НАТО и способствовать обмену опытом между двумя сторонами.

Командующим Центра является польский генерал Войцех Озга.

JATEC достиг начальной оперативной способности в январе 2025 года и полностью разовьет ее до конца этого года.