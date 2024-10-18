Навчальний центр Україна-НАТО у Польщі очолить польський генерал

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Центр аналізу, підготовки та освіти НАТО-Україна (JATEC) очолить поляк, генерал Войцех Озга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Косіняк-Камиш підкреслив, що генерал Озга має великий досвід і протягом багатьох років служив у різних підрозділах НАТО, в тому числі в Брюсселі та Неаполі. За його словами, добре, що поляк очолить "єдиний істотний підрозділ НАТО-Україна".

генерал Войцех Озга фото PAP

Рішення про створення в Бидгощі Аналітичного, тренувального та освітнього центру Україна-НАТО (JATEC) було прийнято в лютому і підтверджено під час липневого саміту Альянсу у Вашингтоні.

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За словами очільника Міноборони, центр хоче досягти початкової оперативної спроможності в січні 2025 року і повністю розгорнути її протягом року.

"Я закликав усіх наших союзників взяти в цьому участь", – заявив Косіняк-Камиш.

Генерал Войцех Озга був, серед іншого, начальником Оперативного відділу у справах НАТО і заступником військового представника Польщі у військових комітетах НАТО і ЄС, розташованих у Брюсселі.

Нагадаємо, новий Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU), про створення якого лідери Альянсу домовились на саміті у Вашингтоні, запрацює наприкінці цього року.

У НАТО заявляли, що NSATU – це один зі стовпів підтримки України з боку Альянсу, другим є Центр аналізу, навчання та освіти Україна-НАТО (JATEC), а третім – фінансова підтримка.