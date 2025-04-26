Папу Римського Франциска поховали в базиліці Санта Марія Маджоре у Римі.

Про це повідомили у Ватикані, передає "Європейська правда".

Закрита церемонія тривала близько пів години.

фото Ватикану

"Обряд [поховання] відбувся згідно з приписами Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, під головуванням кардинала Камерленго, в присутності осіб, зазначених у відповідному повідомленні Бюро літургійних урочистостей і родичів покійного Папи, і завершився о 13.30", – йдеться в заяві Ватикану.

Після завершення церемонії прощання розпочинається дев’ятиденний період жалоби.

У цей час до Ватикану прибувають кардинали з усього світу для участі в конклаві – закритому зібранні, на якому обирають нового Папу Римського.

Десятки тисяч людей і світові лідери прибули 26 квітня на площу Святого Петра у Римі віддати останню шану понтифіку.

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