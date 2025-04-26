Папу Римского Франциска похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме.

Об этом сообщили в Ватикане, передает "Европейская правда".

Закрытая церемония длилась около получаса.

"Обряд [погребения] состоялся согласно предписаниям Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, под председательством кардинала Камерленго, в присутствии лиц, указанных в соответствующем сообщении Бюро литургических торжеств и родственников покойного Папы, и завершился в 13.30", – говорится в заявлении Ватикана.

После завершения церемонии прощания начинается девятидневный период траура.

В это время в Ватикан прибывают кардиналы со всего мира для участия в конклаве – закрытом собрании, на котором избирают нового Папу Римского.

Десятки тысяч людей и мировые лидеры прибыли 26 апреля на площадь Святого Петра в Риме отдать последний долг понтифику.

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