Папу Римского Франциска похоронили
Новости — Суббота, 26 апреля 2025, 16:33 —
Папу Римского Франциска похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме.
Об этом сообщили в Ватикане, передает "Европейская правда".
Закрытая церемония длилась около получаса.
"Обряд [погребения] состоялся согласно предписаниям Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, под председательством кардинала Камерленго, в присутствии лиц, указанных в соответствующем сообщении Бюро литургических торжеств и родственников покойного Папы, и завершился в 13.30", – говорится в заявлении Ватикана.
После завершения церемонии прощания начинается девятидневный период траура.
В это время в Ватикан прибывают кардиналы со всего мира для участия в конклаве – закрытом собрании, на котором избирают нового Папу Римского.
Десятки тысяч людей и мировые лидеры прибыли 26 апреля на площадь Святого Петра в Риме отдать последний долг понтифику.
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