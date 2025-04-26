Монархи та президенти прибувають на площу Святого Петра у Римі на похорон Папи

Члени королівських родин, президенти, прем'єр-міністри і легіон вірних віддадуть останню шану Папі Франциску в суботу на заупокійній месі на площі Святого Петра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Серед присутніх з понад 150 країн буде президент США Дональд Трамп, який неодноразово конфліктував з Франциском через їхні різко протилежні позиції щодо імміграції.

Папа Римський помер у понеділок у віці 88 років після інсульту, відкривши ретельно спланований перехідний період для 1,4-мільярдної Римсько-католицької церкви, позначений стародавнім ритуалом, помпезністю і трауром.

За останні три дні близько 250 000 людей пройшли повз його тіло, яке було покладене в труну перед вівтарем печерної базиліки Святого Петра 16-го століття.

Його труну винесуть через головні двері в суботу на похорон під відкритим небом, який розпочнеться о 10 ранку, з масовими рядами іноземних високопосадовців по один бік кам'яної колонади, перед сотнями кардиналів у червоних капелюхах на протилежних берегах сидячих місць.

Поряд з Трампом будуть президенти Аргентини, Франції, Габону, Німеччини, Італії, Філіппін, Польщі та України, а також прем'єр-міністри Великої Британії та Нової Зеландії і багато членів європейських королівських родин.

Ватикан повідомляє, що близько 250 000 скорботних заповнять величезну бруковану еспланаду і головний під'їзний шлях до базиліки, щоб спостерігати за церемонією, яку очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, 91-річний італійський прелат.

У суботу вранці скорботні поспішали до Ватикану. Деякі з них ночували в наметах, щоб зайняти місця в перших рядах натовпу на похороні.

Перший неєвропейський Папа за майже 13 століть, Франциск протягом свого 12-річного правління боровся за реформування Римо-католицької церкви, стаючи на бік бідних і маргіналізованих, закликаючи багаті країни допомагати мігрантам і звернути назад кліматичні зміни.

Під час свого правління Папа уникав помпезності та привілеїв, які зазвичай асоціювалися з папством, і переніс це прагнення до більшої простоти у свій похорон, переписавши складні, книжкові похоронні обряди, що використовувалися раніше.

Якщо похорон Папи Івана Павла ІІ у 2005 році тривав три години, то служба в суботу триватиме 90 хвилин.

Франциск також вирішив відмовитися від багатовікової практики поховання Пап у трьох з'єднаних між собою трунах з кипарису, свинцю і дуба. Замість цього його поклали в одну дерев'яну труну з цинковою обшивкою, яку на ніч запечатали і закрили.

Це ще один відхід від традиції, він стане першим Папою, який буде похований за межами Ватикану за понад століття, обравши місцем свого останнього спочинку римську базиліку Святої Марії Маджоре, що знаходиться приблизно за 4 кілометри від собору Святого Петра.

На його могилі зверху викарбувано лише "Франциск", його ім'я латиною. Над мармуровою плитою висить репродукція простого залізного хреста, який він носив на шиї.

Його похоронний кортеж востаннє проїде містом, даючи можливість римлянам попрощатися з ним.

Італія закрила повітряний простір над містом і залучила додаткові сили: зенітні ракети і патрульні катери охороняють подію в рамках однієї з найбільших операцій з безпеки, яку країна бачила з часів похорону Івана Павла II.

Як тільки Франциск буде похований, увага переключиться на те, хто може стати його наступником.

Таємний конклав для обрання наступника навряд чи розпочнеться раніше 6 травня, і може не розпочатися ще кілька днів після цього, що дасть кардиналам час для регулярних зустрічей, щоб підбити підсумки та оцінити стан Церкви, охопленої фінансовими проблемами та ідеологічними розділеннями.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прибув до Рима, щоб взяти участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском, який помер 21 квітня.

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