Спікер Сейму Литви: визнання Криму частиною Росії створило б загрозу світовому порядку

Спікер литовського Сейму Саулюс Скверняліс заявив, що бачить загрозу міжнародному порядку у можливості визнання окупованого Криму частиною Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Світовий порядок, який встановився після Другої світової війни, який встановив принцип непорушності кордонів, і створюється прецедент того, що він буде порушений. Тоді територіальні претензії можуть бути висунуті різними способами в Європі", – сказав лідер парламенту журналістам у суботу.

"Немає, напевно, жодної країни, яка б не мала в минулому якогось конфлікту за території зі своїм сусідом", – додав він.

Скверняліс підкреслив, що найгірше було б, якби такий прецедент "був підтверджений аргументом сили".

"Я його захопив, і міжнародна спільнота це визнає. Цього дійсно не може бути, це дійсно небезпечний момент, який може призвести до багатьох регіональних конфліктів", – сказав лідер парламенту.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявив, що можливе де-юре визнання російського контролю над Кримом стане "бомбою уповільненої дії".

Так Науседа відреагував на нові висловлювання президента США Дональда Трампа, який сказав, що Крим має залишитися російським.