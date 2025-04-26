Спикер Сейма Литвы: признание Крыма частью России создало бы угрозу мировому порядку

Спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис заявил, что видит угрозу международному порядку в возможности признания оккупированного Крыма частью России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Мировой порядок, который установился после Второй мировой войны, который установил принцип нерушимости границ, и создается прецедент того, что он будет нарушен. Тогда территориальные претензии могут быть выдвинуты различными способами в Европе", – сказал лидер парламента журналистам в субботу.

"Нет, наверное, ни одной страны, которая бы не имела в прошлом какого-то конфликта за территории со своим соседом", – добавил он.

Сквернялис подчеркнул, что хуже всего было бы, если бы такой прецедент "был подтвержден аргументом силы".

"Я его захватил, и международное сообщество это признает. Этого действительно не может быть, это действительно опасный момент, который может привести ко многим региональным конфликтам", – сказал лидер парламента.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что возможное де-юре признание российского контроля над Крымом станет "бомбой замедленного действия".

Так Науседа отреагировал на новые высказывания президента США Дональда Трампа, который сказал, что Крым должен остаться российским.