ЗМІ: у Трампа вже готують план на наступні 100 днів президентства

В команді президента США Дональда Трампа, який наступного тижня відзначатиме перші 100 днів з початку другого терміну, вже готують план на наступні 100 днів.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, у наступні 100 днів команда Трампа зробить акцент на на торговельні угоди та мирні переговори, заявили агентству офіційні особи Білого дому.

Один з посадовців розповів, що у Трампа в запасі є "торпеди", але не пояснив, що це таке.

Наступного тижня Трамп планує відвідати Мічиган для участі в мітингу, присвяченому 100 дням свого президентства.

Білий дім має намір підкреслити його економічне бачення, висилку нелегальних іммігрантів, зміни у зовнішній політиці та роботу Департаменту з підвищення ефективності уряду мільярдера Ілона Маска.

Святкування цих кроків стане частиною широкої кампанії з просування другого терміну Трампа, яку посадовець на умовах анонімності описав журналістам як "фантазію консерваторів".

У наступні 100 днів адміністрація Трампа планує активніше діяти у напрямку заборони на в'їзд громадян із кількох країн. Інший посадовець заявив, що в наступні 100 днів президент зосередиться на торговельних угодах і мирних переговорах.

Нещодавно економічний радник Білого дому Кевін Гассетт заявляв, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.

17 квітня Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладання торгової угоди між США та Європейським Союзом.

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