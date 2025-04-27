СМИ: у Трампа уже готовят план на следующие 100 дней президентства

В команде президента США Дональда Трампа, который на следующей неделе будет отмечать первые 100 дней с начала второго срока, уже готовят план на следующие 100 дней.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Как указано, в следующие 100 дней команда Трампа сделает акцент на на торговые соглашения и мирные переговоры, заявили агентству официальные лица Белого дома.

Один из чиновников рассказал, что у Трампа в запасе есть "торпеды", но не объяснил, что это такое.

На следующей неделе Трамп планирует посетить Мичиган для участия в митинге, посвященном 100 дням своего президентства.

Белый дом намерен подчеркнуть его экономическое видение, высылку нелегальных иммигрантов, изменения во внешней политике и работу Департамента по повышению эффективности правительства миллиардера Илона Маска.

Празднование этих шагов станет частью широкой кампании по продвижению второго срока Трампа, которую чиновник на условиях анонимности описал журналистам как "фантазию консерваторов".

В следующие 100 дней администрация Трампа планирует активнее действовать в направлении запрета на въезд граждан из нескольких стран.

Другой чиновник заявил, что в следующие 100 дней он сосредоточится на торговых сделках и мирных переговорах. Его администрация надеется достичь торговых соглашений в течение 90 дней.

Недавно экономический советник Белого дома Кевин Гассетт заявлял, что Соединенные Штаты достигли "огромного прогресса " в переговорах с ЕС по тарифам.

17 апреля Трамп выразил оптимизм относительно перспектив заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом.

Читайте также: Американское самоубийство: как Дональд Трамп изменил мир, уничтожив единство Запада.