Єврокомісар: відмова Україні в НАТО полегшує РФ планування подальшої агресії

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що відмова Україні у членстві в НАТО лише полегшить Росії планування своїх наступних агресивних дій.

Про це Кубілюс написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив єврокомісар, Росія вимагає не надавати Україні членство в НАТО, не тому що боїться нападу на себе з території Альянсу.

"(Росія) боїться, що НАТО захищатиме Україну від наступної агресії Росії. "Ні НАТО" для України полегшує Росії планування наступної агресії", – підкреслив він.

Нещодавно Дональд Трамп повторив свої давніші заяви про те, що нібито Україна сама спровокувала війну прагненням приєднатись до НАТО.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".

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