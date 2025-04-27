Еврокомиссар: отказ Украине в НАТО облегчает РФ планирование дальнейшей агрессии

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что отказ Украине в членстве в НАТО только облегчит России планирование своих следующих агрессивных действий.

Об этом Кубилюс написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил еврокомиссар, Россия требует не предоставлять Украине членство в НАТО, не потому что боится нападения на себя с территории Альянса.

"(Россия) боится, что НАТО будет защищать Украину от следующей агрессии России. "Нет НАТО" для Украины облегчает России планирование следующей агрессии", – подчеркнул он.

Недавно Дональд Трамп повторил свои давние заявления о том, что якобы Украина сама спровоцировала войну стремлением присоединиться к НАТО.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".

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