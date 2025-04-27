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В уряді назвали зустріч Зеленського з Трампом шансом на мир завдяки силі

Новини — Неділя, 27 квітня 2025, 12:46 — Ірина Кутєлєва

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко, коментуючи зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, заявила про шанс досягти миру завдяки силі.

Про це українська віцепрем’єрка написала в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Свириденко, зустріч Трампа і Зеленського – це "шанс просунутись вперед.

"Суботня зустріч президентів Трампа і Зеленського у Ватикані – це шанс просунутися вперед, побудувати справжній мир завдяки силі", – підкреслила вона.

Віцепрем’єрка наголосила, що кремлівський правитель Владімір Путін не прагне миру, а хоче лише виграти час.

"Більш жорсткі санкції та посилення тиску – це шлях до припинення війни, який принесе користь як Україні, так і Сполученим Штатам", – резюмувала Свириденко.

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.

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