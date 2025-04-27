В уряді назвали зустріч Зеленського з Трампом шансом на мир завдяки силі
Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко, коментуючи зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, заявила про шанс досягти миру завдяки силі.
Про це українська віцепрем’єрка написала в Х, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначила Свириденко, зустріч Трампа і Зеленського – це "шанс просунутись вперед.
"Суботня зустріч президентів Трампа і Зеленського у Ватикані – це шанс просунутися вперед, побудувати справжній мир завдяки силі", – підкреслила вона.
Віцепрем’єрка наголосила, що кремлівський правитель Владімір Путін не прагне миру, а хоче лише виграти час.
"Більш жорсткі санкції та посилення тиску – це шлях до припинення війни, який принесе користь як Україні, так і Сполученим Штатам", – резюмувала Свириденко.
Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.