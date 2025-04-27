В правительстве назвали встречу Зеленского с Трампом шансом на мир благодаря силе

Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, комментируя встречу президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, заявила о шансе достичь мира благодаря силе.

Об этом украинский вице-премьер написала в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Свириденко, встреча Трампа и Зеленского – это "шанс продвинуться вперед.

"Субботняя встреча президентов Трампа и Зеленского в Ватикане – это шанс продвинуться вперед, построить настоящий мир благодаря силе", – подчеркнула она.

Вице-премьер подчеркнула, что кремлевский правитель Владимир Путин не стремится к миру, а хочет лишь выиграть время.

"Более жесткие санкции и усиление давления – это путь к прекращению войны, который принесет пользу как Украине, так и Соединенным Штатам", – резюмировала Свириденко.

Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.