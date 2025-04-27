У Литві школярів навчатимуть збирати дрони та керувати ними
В литовському Кедайняйському районі створять відділення AirTech, в якому школярів навчатимуть конструювати безпілотники та керувати ними.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Відділення AirTech працюватиме в приміщенні Кедайняйського центру навчання дорослих та молоді.
З вересня там проводитимуть заняття для учнів 3-12 класів. Планується, що участь братимуть близько 300 учнів.
"З погляду сьогоднішньої геополітичної ситуації та безпеки країни тішить, що такі заняття з'являться в нашій країні", – сказав мер Кедайняйського району Валентінас Тамуліс.
Проєкт фінансує Міністерство оборони, Міністерство науки, освіти і спорту та підтримує муніципалітет. Муніципалітет району вкладе в проєкт 16 тисяч євро.
Нещодавно повідомляли, що Збройні сили Данії планують відправити данських солдатів на курси в Україну.
Особливо данське командування зацікавлене у досвіді трирічної війни з безпілотниками на фронті.
Крім того, генеральний інспектор німецької армії Карстен Броєр наполягає на якнайшвидшому використанні в армії дронів-камікадзе.