У німецькому війську – за якнайскоріше впровадження дронів-камікадзе

Після рішення про придбання баражувальних боєприпасів, відомих як дрони-камікадзе, генеральний інспектор німецької армії Карстен Броєр наполягає на їх якнайшвидшому використанні в армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За словами Броєра, ситуація з безпекою вимагає надати у розпорядження війську дрони-камікадзе вже цього року.

"Ми хочемо вже цього року передавати у війська баражувальні боєприпаси. І тут ми також зосереджуємося на максимальному прискоренні, тому що ми повинні це зробити з огляду на ситуацію загрози", – каже Броєр.

4 квітня стало відомо, що Німеччина вперше придбає дрони-камікадзе в межах масштабного переозброєння після повномасштабного нападу Росії на Україну.

За словами речника Міноборони, Німеччина "багато робить" для розвитку своїх безпілотників і замовила достатню кількість баражувальних боєприпасів, щоб "передати їх безпосередньо у війська для випробувань".

Баражувальні боєприпаси здатні тривалий час в режимі пошуку та очікування перебувати над полем бою доти, доки не буде виявлено ціль. Оснащені вибуховими зарядами, вони детонують, коли зіштовхуються з ціллю.

Росія та Україна активно застосовують ці боєприпаси з початку повномасштабної російської агресії у 2022 році.