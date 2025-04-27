В Литве школьников будут учить собирать дроны и управлять ими

В литовском Кедайняйском районе создадут отделение AirTech, в котором школьников будут учить конструировать беспилотники и управлять ими.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Отделение AirTech будет работать в помещении Кедайняйского центра обучения взрослых и молодежи.

С сентября там будут проводить занятия для учащихся 3-12 классов. Планируется, что участие будут принимать около 300 учеников.

"С точки зрения сегодняшней геополитической ситуации и безопасности страны радует, что такие занятия появятся в нашей стране", – сказал мэр Кедайняйского района Валентинас Тамулис.

Проект финансирует Министерство обороны, Министерство науки, образования и спорта и поддерживает муниципалитет. Муниципалитет района вложит в проект 16 тысяч евро.

Недавно сообщалось, что Вооруженные силы Дании планируют отправить датских солдат на курсы в Украину.

Особенно датское командование заинтересовано в опыте трехлетней войны с беспилотниками на фронте.

Кроме того, генеральный инспектор немецкой армии Карстен Броер настаивает на скорейшем использовании в армии дронов-камикадзе.