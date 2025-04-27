В Литве школьников будут учить собирать дроны и управлять ими
В литовском Кедайняйском районе создадут отделение AirTech, в котором школьников будут учить конструировать беспилотники и управлять ими.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Отделение AirTech будет работать в помещении Кедайняйского центра обучения взрослых и молодежи.
С сентября там будут проводить занятия для учащихся 3-12 классов. Планируется, что участие будут принимать около 300 учеников.
"С точки зрения сегодняшней геополитической ситуации и безопасности страны радует, что такие занятия появятся в нашей стране", – сказал мэр Кедайняйского района Валентинас Тамулис.
Проект финансирует Министерство обороны, Министерство науки, образования и спорта и поддерживает муниципалитет. Муниципалитет района вложит в проект 16 тысяч евро.
Недавно сообщалось, что Вооруженные силы Дании планируют отправить датских солдат на курсы в Украину.
Особенно датское командование заинтересовано в опыте трехлетней войны с беспилотниками на фронте.
Кроме того, генеральный инспектор немецкой армии Карстен Броер настаивает на скорейшем использовании в армии дронов-камикадзе.