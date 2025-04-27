У Ватикані на площі Св. Петра перед службою після похорону Папи зібралися біля 200 тисяч вірян

На площі Св. Петра у Ватикані перед недільною службою, наступного дня після похорону Папи Римського, зібралось близько 200 тисяч вірян.

Про це повідомляє ANSA i VaticanNews, пише "Європейська правда".

27 квітня на месу на честь покійного Франциска зійшлися десятки тисяч вірян. У Ватикані зазначили, що людей суттєво більше, ніж очікувалося.

"За даними відповідальних органів, у районі площі Св. Петра перебувають близько 200 тисяч людей", – повідомили у пресслужбі Ватикану.

ANSA

Кардинал Пʼєтро Паролін відслужив на площі Святого Петра у Ватикані другу з дев’яти щоденних служб за померлого Папу (Novemdialis), першою з яких була похоронна. Події співпали з так званим ювілеєм підлітків, через що на богослужінні було також багато молоді.

У поліції зазначили, що ніяких інцидентів під час цих подій не зафіксували.

Нагадаємо, Папу Римського Франциска поховали 26 квітня в базиліці Санта Марія Маджоре у Римі.

Віддати останню шану понтифіку прибули десятки тисяч людей і світові лідери.

Радимо також ознайомитися з матеріалом Чи буде новий Папа Римський другом України? Хто має найбільші шанси очолити Ватикан.