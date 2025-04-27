В Ватикане на площади Св.Петра на месу после похорон Папы собрались около 200 тысяч верующих

На площади Святого Петра в Ватикане перед воскресной службой, на следующий день после похорон Папы Римского, собралось около 200 тысяч верующих.

Об этом сообщает ANSA и VaticanNews, пишет "Европейская правда".

27 апреля на мессу в честь покойного Франциска, которую отслужил кардинал Пьетро Паролин, собрались десятки тысяч верующих. В Ватикане отметили, что людей значительно больше, чем ожидалось.

"По данным ответственных органов, в районе площади Святого Петра находятся около 200 тысяч человек", – сообщили в пресс-службе Ватикана.

ANSA

Кардинал Пьетро Паролин отслужил на площади Святого Петра в Ватикане вторую из девяти ежедневных служб по умершему Папе (Novemdialis), первой из которых была похоронная. События совпали с так называемым юбилеем подростков, из-за чего на богослужении было также много молодежи.

В полиции отметили, что никаких инцидентов во время этих событий не зафиксировано.

Напомним, Папу Римского Франциска похоронили 26 апреля в базилике Санта Мария Маджоре в Риме.

Отдать последний долг понтифику прибыли десятки тысяч людей и мировые лидеры.

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