Новий завод з виробництва боєприпасів у Латвії має запрацювати наступного року

У другій половині цього року планується розпочати будівництво заводу з виробництва великокаліберних боєприпасів у латвійському місті Єцава.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LSM.

Проєкт реалізує державне підприємство SIA "Valsts aizsardzības korporācija" (Державна оборонна корпорація/VAK), яке планує завершити будівництво заводу до осені наступного року, коли також планується розпочати складання артилерійських порохових зарядів.

Загальний обсяг запланованих інвестицій становить 27 мільйонів євро, а вироблена продукція буде постачатися переважно на внутрішній ринок для Національних збройних сил (NBS), але також передбачається експорт.

VAK була заснована наприкінці 2023 року в результаті вторгнення Росії в Україну, яке продемонструвало недостатність існуючих потужностей.

"Ідея про необхідність створення такої компанії, а також виробничого об'єкта, визрівала вже давно. Побачивши, що настав відповідний час, компанія була заснована в листопаді 2023 року. Вона була створена фактично з нуля", – розповіла член правління компанії Інгріда Кірсе.

Компанія працює півтора року і наразі має десять співробітників, але не всі вони працюють на повну ставку; цього року до них приєднаються ще п'ятеро. Водночас новий виробничий об'єкт планує найняти 20 осіб наступного року.

Відразу після заснування компанії VAK розпочала роботу над створенням заводу з виробництва модульних порохових зарядів для артилерійських боєприпасів, так званого проєкту Rollo. Це спільний консорціум з компаніями оборонного сектору з Франції, Італії, Фінляндії, Норвегії та Латвії.

За словами Кірсе, в Латвії наразі ніхто не виробляє боєприпаси великого калібру, а в Європі в цілому потужності недостатні з огляду на нову геополітичну ситуацію.

Будівництво заводу в Єцаві планується розпочати в другій половині цього року. Завод буде побудований на землі, що належить Міністерству оборони. Таке рішення було обрано, щоб проєкт можна було реалізувати якомога швидше, не витрачаючи час на пошук землі, сказала Кірсе.

"Завод має розпочати роботу в третьому кварталі наступного року... Ніяких перешкод бути не може, оскільки це європейський проєкт", – пояснила вона.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Естонії має намір отримати дозвіл для створення держкомпанії з виробництва вибухової речовини RDX (гексогену).

ЗМІ раніше повідомили, що Велика Британія різко збільшить свої можливості з виробництва вибухівки і боєприпасів, щоб більше не залежати від США і Франції в поставках.