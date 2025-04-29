Спікер Сейму Литви не погодив доступ до таємної інформації лідеру суперечливої "Зорі Німану"

Спікер литовського Сейму Саулюс Скверняліс не погодив надання доступу до засекреченої інформації лідеру правопопулістської "Зорі Німану" Ремігіюсу Жемайтайтісу.

Як повідомляє LRT, про це у коментарі агентству Elta сказала радниця Скверняліса Рамуне Музікевічюте-Нармонтієне, пише "Європейська правда".

Радниця повідомила, що Скверняліс відмовився надавати Жемайтайтісу дозвіл працювати з документами, що містять засекречену інформацію, та підписав відповідне розпорядження 29 квітня.

Минулого тижня Департамент держбезпеки VSD подав спікеру свій висновок щодо Жемайтайтіса, де висловився проти надання лідеру "Зорі Німану" доступу до засекреченої інформації.

Департамент держбезпеки дійшов висновку, що окремі якості та дії політика викликають сумніви щодо того, чи буде у безпеці довірена йому інформація з обмеженим доступом.

Жемайтайтіс сказав з цього приводу, що не надає великої ваги тому, чи нададуть йому право працювати з такими документами.

Також минулого тижня поширилася інформація, що Україна нібито просила Сейм не включати нікого із "Зорі Німану" до складу литовської делегації, що вирушить в Україну. У посольстві України після цього заявили, що склад делегації формувала литовська сторона.

Ще у березні спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що коаліція із "Зорею Німану" була помилкою.