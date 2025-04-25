Посольство України відреагувало на ситуацію з невключенням в делегацію Литви "Зорі Німану"

Після того, як литовський депутат-консерватор Жигімантас Павіліоніс заявив, що Київ не бажає присутності представників скандальної партії "Зорі Німану" на майбутній двосторонній депутатській зустрічі, посольство України запевнило, що склад делегації сформувала литовська сторона.

Коментар українського посольства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в посольстві, українська сторона "з нетерпінням чекає делегацію парламентарів з очолюваної Саулюсом Лущікасом Групи міжпарламентських зв'язків з Україною".

"Під час підготовки до цього візиту нас поінформували про ймовірний склад делегації – до неї увійдуть делеговані Сеймом Литви члени цієї групи у складі 49 парламентаріїв. Вони представлятимуть різні політичні партії, які самостійно обрала литовська сторона", – зазначили в посольстві.

Посольство також подякувало всім парламентським партіям Литви "за їхню рішучу підтримку і непохитне зобов'язання щодо підтримки України".

Інформацію про те, що депутати від партії "Зоря Німану" нібито небажані на зустрічі також спростував соціал-демократ Саулюс Лущікас.

За його словами, представникам партії на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом навіть не пропонували поїхати на зустріч.

Павіліоніс сказав, що головував на зустрічі комітету Сейму із закордонних справ, коли затверджували склад делегації.

"Розкрилася інформація, що українці не хотіли б бачити у складі делегації нікого з представників "Зорі Німану", – зазначив він,

Депутат припустив, що це може бути пов’язано або зі зневажливими коментарями лідера цієї політсили Ремігіюса Жемайтайтіса про Україну, або з іміджем партії загалом.