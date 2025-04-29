Спикер Сейма Литвы не согласовал доступ к секретной информации лидеру спорной "Зари Немана"

Спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис не согласовал предоставление доступа к засекреченной информации лидеру правопопулистской "Зари Немана" Ремигиюсу Жемайтайтису.

Как сообщает LRT, об этом в комментарии агентству Elta сказала советница Сквернялиса Рамуне Музикевичюте-Нармонтиене, пишет "Европейская правда".

Советник сообщила, что Сквернялис отказался предоставить Жемайтайтису разрешение работать с документами, содержащими засекреченную информацию, и подписал соответствующее распоряжение 29 апреля.

На прошлой неделе Департамент госбезопасности VSD подал спикеру свое заключение по Жемайтайтису, где высказался против предоставления лидеру "Зари Немана" доступа к засекреченной информации.

Департамент госбезопасности пришел к выводу, что отдельные качества и действия политика вызывают сомнения в том, будет ли в безопасности доверенная ему информация с ограниченным доступом.

Жемайтайтис сказал по этому поводу, что не придает большого значения тому, предоставят ли ему право работать с такими документами.

Также на прошлой неделе распространилась информация, что Украина якобы просила Сейм не включать никого из "Зари Немана" в состав литовской делегации, которая отправится в Украину. В посольстве Украины после этого заявили, что состав делегации формировала литовская сторона.

Еще в марте спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что коалиция с "Зарей Немана" была ошибкой.