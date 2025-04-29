У Латвії засудили чоловіка, який воював на боці Росії проти України

У вівторок, 29 квітня, латвійця засудили до позбавлення волі за участь у бойових діях в Україні на боці російських військ.

Про це повідомило LRT, передає "Європейська правда".

Громадянин Латвії отримав шість років позбавлення волі та два роки умовного терміну за участь у бойових діях на боці Росії проти України. Відповідне рішення ухвалив Ризький міський суд, затвердивши угоду між підсудним та прокурором про визнання вини.

За даними прокуратури, у 2023 році чоловік вступив до лав російської армії, був направлений до Челябінська, де служив в артилерійському підрозділі 80-го танкового полку.

Згодом його відправили на фронт до Донецької області, де він займався будівництвом оборонних укріплень, охороною території та проходив тактичну і стрілецьку підготовку.

Чололвіка затримали 7 жовтня 2023 року в прикордонному селі, коли він намагався незаконно повернутися до Латвії з території Росії. У суді чоловік повністю визнав свою провину.

Його дії були кваліфіковані як порушення закону Латвії про національну безпеку, який забороняє службу в збройних силах іноземних держав без відповідного дозволу.

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