В Латвии осудили мужчину, воевавшего на стороне России против Украины

Во вторник, 29 апреля, латвийца приговорили к лишению свободы за участие в боевых действиях в Украине на стороне российских войск.

Об этом сообщило LRT, передает "Европейская правда".

Гражданин Латвии получил шесть лет лишения свободы и два года условного срока за участие в боевых действиях на стороне России против Украины. Соответствующее решение принял Рижский городской суд, утвердив соглашение между подсудимым и прокурором о признании вины.

По данным прокуратуры, в 2023 году мужчина вступил в ряды российской армии, был направлен в Челябинск, где служил в артиллерийском подразделении 80-го танкового полка.

Впоследствии его отправили на фронт в Донецкую область, где он занимался строительством оборонительных укреплений, охраной территории и проходил тактическую и стрелковую подготовку.

Мужчину задержали 7 октября 2023 года в приграничном селе, когда он пытался незаконно вернуться в Латвию с территории России. В суде мужчина полностью признал свою вину.

Его действия были квалифицированы как нарушение закона Латвии о национальной безопасности, который запрещает службу в вооруженных силах иностранных государств без соответствующего разрешения.

В начале января писали, что сербский наемник Братислав Живкович, которого в 2017 году объявили персоной нон грата в Румынии за шпионаж в пользу России, погиб во время боев в Курской области.