Премьер Канады: с Трампом будем говорить "на наших условиях"

Канадский премьер-министр Марк Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил о жестком подходе к предстоящим переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Карни сказал в интервью ВВС.

Премьер Канады допустил переговоры с Трампом, в частности по торговле, но подчеркнул, что они будут "на наших условиях, а не на их".

"Мы должны наладить партнерство, экономическое и безопасное партнерство. Оно будет очень отличаться от того, что мы имели в прошлом", – подчеркнул Карни.

Он также напомнил, что Канада является "крупнейшим клиентом для более 40 штатов" США.

"Не забывайте, что мы поставляем им (США. – Ред.) жизненно необходимую энергию. Не забывайте, что мы поставляем их фермерам практически все удобрения. Мы заслуживаем уважения. Мы ожидаем уважения и уверены, что со временем его снова получим, и тогда мы сможем вести эти переговоры", – добавил премьер.

С момента переизбрания Дональда Трампа на пост президента США он неоднократно упоминал о том, что Канада станет "51-м американским штатом", что вызвало возмущение канадцев.

Заявления Трампа также изменили политическую ситуацию в Канаде, где консерваторы, несмотря на существенное преимущество несколькими месяцами ранее, проиграли на досрочных парламентских выборах либералам во главе с Карни.

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