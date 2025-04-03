Тарифи Трампа зачепили безлюдні острови біля Антарктиди, де мешкають пінгвіни

Під оголошені президентом США Дональдом Трампом тарифи потрапила група безлюдних вулканічних островів поблизу Антарктиди, вкритих льодовиками, які є домівкою для пінгвінів.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Острови Херд і Макдональд, що є зовнішньою територією Австралії, потрапили під 10-відсоткові тарифи Трампа на товари.

Ці острови є одними з найвіддаленіших місць на Землі, куди можна потрапити на човні з австралійського Перта, а подорож до них триватиме два тижні.

Вони абсолютно безлюдні, і вважається, що востаннє люди відвідували їх майже 10 років тому.

Проте острови Херд і Макдональд потрапили до опублікованого Білим домом списку "країн", щодо яких буде введено нові торговельні тарифи.

Трамп запровадив для них 10-відсоткові тарифи на товари.

Зовнішні території входять до складу Австралії і не є самоврядними, але мають унікальні відносини з федеральним урядом. До списку Білого дому увійшли такі території, як Кокосові (Кілінг) острови, острів Різдва та острів Норфолк.

Острів Норфолк із населенням 2 188 осіб США обклали тарифом у 29%.

Як зазначалось, у 2023 році острів Норфолк експортував до США товарів на суму 655 тисяч доларів, причому основний експорт становило шкіряне взуття.

Однак Джордж Плант, адміністратор острова Норфолк, заперечує ці дані.

"Немає жодних даних про експорт з острова Норфолк до Сполучених Штатів, і немає жодних тарифів або відомих нетарифних торговельних бар'єрів на товари, що надходять на острів Норфолк", – сказав він у коментарі The Guardian.

Ще більший подив викликають цифри експорту з островів Херд і Макдональд. На цій території є рибний промисел, але немає ні будівель, ні людського житла.

Попри це, згідно з даними Світового банку з експорту, 2022 року США імпортували з островів Херд і Макдональд товарів на 1,4 млн доларів, майже всі з яких були "машинами та електротехнікою". Що це були за товари, виданню з'ясувати не вдалося.

За п'ять років до цього обсяг імпорту з островів Херд і Макдональд варіювався від 15 тисяч доларів до 325 тисяч доларів на рік.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз висловив здивування тим фактом, що зовнішні території, включно з крихітним островом Норфолк і віддаленими островами, де мешкають пінгвіни, опинилися під прицілом тарифів президента США.

"Для острова Норфолк діятиме тариф 29%. Я не зовсім впевнений, що острів Норфолк є торговим конкурентом гігантської економіки Сполучених Штатів, але це просто показує і ілюструє той факт, що ніде на землі не застраховані від цього", – заявив Албаніз у четвер.

Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.