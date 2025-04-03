Тарифы Трампа затронули необитаемые острова возле Антарктиды

Под объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы попала группа необитаемых вулканических островов вблизи Антарктиды, покрытых ледниками, которые являются домом для пингвинов.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Острова Херд и Макдональд, что является внешней территорией Австралии, попали под 10-процентные тарифы Трампа на товары.

Эти острова являются одними из самых отдаленных мест на Земле, куда можно попасть на лодке из австралийского Перта, а путешествие к ним займет две недели.

Они абсолютно необитаемы, и считается, что последний раз люди посещали их почти 10 лет назад.

Однако острова Херд и Макдональд попали в опубликованный Белым домом список "стран", в отношении которых будут введены новые торговые тарифы.

Трамп ввел для них 10-процентные тарифы на товары.

Внешние территории входят в состав Австралии и не являются самоуправляемыми, но имеют уникальные отношения с федеральным правительством. В список Белого дома вошли такие территории, как Кокосовые (Килинг) острова, остров Рождества и остров Норфолк.

Остров Норфолк с населением 2 188 человек США обложили тарифом в 29%.

Как отмечалось, в 2023 году остров Норфолк экспортировал в США товаров на сумму 655 тысяч долларов, причем основной экспорт составляла кожаная обувь.

Однако Джордж Плант, администратор острова Норфолк, отрицает эти данные.

"Нет никаких данных об экспорте с острова Норфолк в Соединенные Штаты, и нет никаких тарифов или известных нетарифных торговых барьеров на товары, поступающие на остров Норфолк", – сказал он в комментарии The Guardian.

Еще большее удивление вызывают цифры экспорта с островов Херд и Макдональд. На этой территории есть рыбный промысел, но нет ни зданий, ни человеческого жилья.

Несмотря на это, согласно данным Всемирного банка по экспорту, в 2022 году США импортировали с островов Херд и Макдональд товаров на 1,4 млн долларов, почти все из которых были "машинами и электротехникой". Что это были за товары, изданию выяснить не удалось.

За пять лет до этого объем импорта с островов Херд и Макдональд варьировался от 15 тысяч долларов до 325 тысяч долларов в год.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз выразил удивление тем фактом, что внешние территории, включая крошечный остров Норфолк и отдаленные острова, где обитают пингвины, оказались под прицелом тарифов президента США.

"Для острова Норфолк будет действовать тариф 29%. Я не совсем уверен, что остров Норфолк является торговым конкурентом гигантской экономики Соединенных Штатов, но это просто показывает и иллюстрирует тот факт, что нигде на земле не застрахованы от этого", – заявил Албаниз в четверг.

Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможной любую значимую торговлю".

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых ответных шагов Вашингтону.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.