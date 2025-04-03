Міністр фінансів США порадив світовим державам не ескалювати торгову війну

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.

Про це, як пише "Європейська правда", Бессент сказав Fox News.

Очільник Мінфіну сказав, що радить кожній із держав "не реагувати у відповідь".

"Сядьте спокійно, прийміть це і подивіться, що з цього вийде. Тому що, якщо ви відповісте, буде ескалація", – сказав Бессент у середу невдовзі після оголошення Дональдом Трампом тарифної війни.

"Якщо ви не відповісте, це (чинні тарифи) буде найвищою точкою", – додав він.

Білий дім оголосив, що тарифи залишатимуться чинними доти, "доки президент Трамп не визначить, що загроза, пов'язана з торговельним дефіцитом і невзаємним ставленням, що лежить в його основі, буде задоволена, вирішена або пом'якшена".

Бессент відзначив, що мета тарифів – створити основу для довгострокового економічного зростання. "Ми повертаємося на правильну траєкторію".

Міністр фінансів додав, що Конгрес США працює над ухваленням податкового законопроєкту, оскільки адміністрація прагне зробити зниження податків Трампа 2017 року постійним.

"Що швидше ми отримаємо визначеність щодо податків, то швидше ми зможемо створити умови для відновлення зростання", – сказав Бессент.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".

