Соратники засудженої Ле Пен скликають мітинг у Парижі на її підтримку

Французька правопопулістська партія "Національне об’єднання" скликає на неділю демонстрацію на підтримку своєї неформальної лідерки Марін Ле Пен, яку визнали винною у розкраданні публічних коштів та заборонили їй участь у виборах.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

"Нацоб’єднання" запрошує своїх прихильників у неділю 6 квітня вийти на мітинг у Парижі, щоб висловити підтримку засудженій Марін Ле Пен.

На демонстрації планують брати слово сама Ле Пен, офіційний лідер партії Жордан Барделла, віцеголова партії Луї Аліо – якого теж засудили у цій справі, та відносно новий соратник партії, колишній "республіканець" Ерік Сіотті.

У партійних колах кажуть, що де-факто подія стане першим мітингом президентської передвиборчої кампанії.

Також зазначають, що у політсилі певний час вагалися, чи варто робити таку подію, зокрема через ризик провокацій, але врешті ухвалили рішення. "За" був, зокрема, офіційний лідер партії Жордан Барделла.

Водночас з’явилися сигнали про те, що партії лівого крила думають над контрдемонстрацією, що пройде паралельно з мітингом прихильників Ле Пен.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен засудили до двох років реального терміну, які вона зможе відбувати з електронним браслетом, та на 5 років заборонили обиратися на виборні посади – що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.

Апеляційний суд Парижа ухвалить рішення щодо апеляції Ле Пен влітку 2026 року. Це залишає для неї шанс все ж взяти участь у кампанії, якщо вона виграє апеляцію.

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