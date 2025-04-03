Соратники осужденной Ле Пен собирают митинг в Париже в ее поддержку

Французская правопопулистская партия "Национальное объединение" созывает на воскресенье демонстрацию в поддержку своего неформального лидера Марин Ле Пен, которую признали виновной в хищении публичных средств и запретили ей участие в выборах.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

"Нацобъединение" приглашает своих сторонников в воскресенье 6 апреля выйти на митинг в Париже, чтобы выразить поддержку осужденной Марин Ле Пен.

На демонстрации планируют брать слово сама Ле Пен, официальный лидер партии Жордан Барделла, вице-председатель партии Луи Алио – которого тоже осудили по этому делу, и относительно новый соратник партии, бывший "республиканец" Эрик Сиотти.

В партийных кругах говорят, что де-факто событие станет первым митингом президентской предвыборной кампании.

Также отмечают, что в политсиле некоторое время колебались, стоит ли делать такое событие, в частности из-за риска провокаций, но в итоге приняли решение. "За" был, в частности, официальный лидер партии Жордан Барделла.

В то же время появились сигналы о том, что партии левого крыла думают над контрдемонстрацией, которая пройдет параллельно с митингом сторонников Ле Пен.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен приговорили к двум годам реального срока, которые она сможет отбывать с электронным браслетом, и на 5 лет запретили избираться на выборные должности – что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года.

Апелляционный суд Парижа примет решение по апелляции Ле Пен летом 2026 года. Это оставляет для нее шанс все же принять участие в кампании, если она выиграет апелляцию.

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