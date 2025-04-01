Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен

31 березня у Франції відбувся справжній політичний землетрус, який напевно матиме довготривалі наслідки.

Паризький кримінальний суд виніс вирок лідерці ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, визнавши її винною в розкраданні публічних коштів (а точніше – коштів ЄС). Оголошений вирок передбачає чотири роки позбавлення волі, включаючи два роки реального терміну покарання з відбуванням під домашнім арештом з електронним браслетом.

Також Марін Ле Пен має сплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро. Але головне покарання – її на п'ять років позбавлено права обиратися на державні посади.

Якщо цей вирок не буде скасовано під час апеляції,

Марін Ле Пен не матиме змоги брати участь у президентських виборах 2027 року.

І це при тому, що наразі Ле Пен є фавориткою цих перегонів, і її шанси здобути президентську посаду видаються як ніколи високими.

Саме тому цей вирок викликав не лише обурення з боку інших ультраправих політиків (і не лише французьких), а й серйозні занепокоєння у владному таборі.

Щонайменше політикам доведеться повністю перебудовувати свої стратегії на наступні президентські вибори. А головне, існують побоювання, що "Національне об'єднання" буде мститися, давши старт новій політичній кризі.

А можливо, й процесу "трампізації" Франції.

(Не)політична справа

"Щоб було зрозуміло, нікого не судять за політичну діяльність. Питання полягає лише в тому, чи виконувались ці контракти, чи ні", – заявила напередодні оголошення вироку голова суду Бенедикт де Пертюї.

Йдеться про фіктивні трудові контракти, які Ле Пен, перебуваючи на посаді депутата Європейського парламенту, а також її колеги-представники партії "Національний фронт" (попередня назва "Національного об’єднання") укладали у 2004-2016 роках зі своїми помічниками.

Робота помічників фінансувалася з бюджету Європарламенту, натомість передбачалося, що вони мають сприяти виконанню євродепутатами своїх службових обов’язків. Однак замість цього найняті співробітники де-факто працювали на інтереси партії, в тому числі обіймаючи посади в її виборчих штабах.

"Було встановлено, що всі ці люди насправді працювали на партію, що їхні депутати не доручали їм жодних завдань, а вони переходили від одного депутата до іншого. Насправді йшлося не про спільний розподіл роботи помічників, а про спільне використання бюджетів депутатів", – йдеться в заяві голови суду.

Варто зазначити, що від початку відкриття судових слухань у цій справі Марін Ле Пен фактично не займалася спростуванням цих звинувачень. Настільки очевидними були ці порушення, що оскаржувати їх не було жодного сенсу.

А відповідно, обвинувальний вирок був майже очевидний.

Інша річ – яким саме міг бути вирок. Марін Ле Пен робила ставку на доведення політичного характеру справи.

Її метою було обмежити вирок штрафом, можливо – умовним покаранням. Проте не забороною на політичну діяльність.

Натомість прокуратура вимагала для Ле Пен п'ять років ув'язнення (з яких три роки умовно), штраф у розмірі 300 тисяч євро та п'ять років позбавлення права обиратися на державні посади.

Як бачимо, хоча суд лише частково задовольнив ці вимоги, проте найболючіша частина покарання була схвалена повною мірою.

При тому колеги Ле Пен, щодо яких були висунуті аналогічні звинувачення, отримали набагато м’якіші покарання. Наприклад, віцепрезидент "Національного об’єднання" Луї Аліо був засуджений до 18 місяців позбавлення волі (з яких реальний термін складає лише шість місяців) і трьох років позбавлення права обиратися.

Така істотна відмінність у покаранні за аналогічне порушення стала для багатьох доказом політичного підґрунтя вироку – мовляв, уся ця справа була запущена тільки для того, щоб унеможливити участь Ле Пен у наступних президентських виборах.

"Вимагають моєї політичної смерті!"

Так лідерка французьких ультраправих раніше характеризувала останню вимогу прокуратури, намагаючись перенести це питання зі сфери права у сферу політики.

І ці аргументи напевно будуть використовуватися юридичною командою Ле Пен під час підготовки апеляції.

Якщо сподіватися на повне скасування вироку особливих підстав немає, то мета скасувати чи принаймні скоротити заборону на участь у виборах видається посильним завданням.

Щоправда, процедура оскарження може затягнутися – і це не на руку Ле Пен. Адже заборона участі у виборах вже набрала чинності, не чекаючи остаточного вердикту апеляції.

"Це не той шлях, яким ми повинні були йти"

"Сьогодні несправедливо засуджено не лише Марін Ле Пен: страчено французьку демократію", – заявив Жордан Барделла, голова "Національного об'єднання", який, імовірно, й замінить Ле Пен на наступних президентських виборах.

Аналогічні оцінки пролунали від багатьох ультраправих політиків, і не лише французьких.

"Я – Марін", – написав одразу після оголошення вироку прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

А от віцепрем’єр італійського уряду Маттео Сальвіні був більш багатослівним, назвавши вирок "оголошенням війни з боку Брюсселя", а також порівнявши його з нещодавнім зняттям з президентських перегонів у Румунії Келіна Джорджеску.

"Ті, хто боїться суду виборців, часто втішають себе судами… У Парижі засудили Марін Ле Пен, намагаючись виключити її з політики. Це поганий фільм, який ми вже бачили в інших країнах, зокрема у Румунії", – заявив він.

Реакція ультраправих політиків не дивує. Проте з обережною критикою вироку виступили багато інших політиків.

А деякі французькі оглядачі назвали це рішення "судовим переворотом".

Жан-Люк Меланшон, лідер ультралівої партії "Нескорена Франція", який позиціонує себе як ключового опонента Ле Пен, заявив, що "рішення про звільнення обраної посадової особи має прийматися людьми", а не суддями.

Реакцію Меланшона можна пояснити тим, що він також вважається одним із фаворитів наступних президентських виборів і волів би вийти у другий тур саме з Ле Пен, вважаючи такий варіант найбільш вигідним для себе.

Проте подібну оцінку озвучили й інші політики. В тому числі – і з провладного табору.

"Це нездорово, що в демократії обраній посадовій особі заборонено балотуватися на виборах, і я вважаю, що політичні дебати мають вирішуватися на виборчій дільниці. Це рішення матиме дуже важкий вплив на функціонування нашої демократії. І це не той шлях, яким ми повинні були йти ", – заявив лідер "Республіканців" Лоран Вок'єз.

Не можна сказати, що підстав для таких оцінок немає.

Як би суд не підкреслював неполітичний характер свого рішення, зрозуміло одне: цей вирок матиме істотне, а можливо, й вирішальне значення для перебігу та результату наступних президентських виборів.

Іронія долі – проти Ле Пен значною мірою зіграли її попередні політичні заяви.

Зокрема, усі згадали, що у 2013 році вона закликала до "довічної дискваліфікації для посадовців, засуджених за розтрату державних коштів".

"Марін Ле Пен сказала: "довічна дискваліфікація". І сьогодні, коли її спіймали з рукою в банці з варенням, хіба ми повинні шукати їй виправдання? Немає жодних виправдань. Коли ви крадете гроші французів – вас карають. Крапка", – заявила лідерка парламентської групи "екологів" Сиріель Шатолен.

"Трампізація" Франції

Вплив судового рішення щодо Ле Пен на наступні президентські вибори очевидний, проте до цих виборів ще треба дожити.

Наступні два роки можуть виявитися досить непростими для Франції.

"Мене усунули, але й позбавили голосів мільйонів французів", – наголосила Ле Пен, додавши, що "не дозволить себе так усунути". Та чи обмежаться Ле Пен та її партія лише юридичним захистом?

"Національне об’єднання" залишається партією з найбільшим представництвом у парламенті. Як тепер вони діятимуть?

Чи спробує партія Ле Пен "помститися", зокрема – спробувавши відправити уряд у відставку та створивши підстави для ще одних дострокових парламентських виборів?

Це питання стає особливо актуальним, якщо згадати, що у нинішньому Національному зібранні уряд було створено меншістю, а тому він є залежним від голосів опозиції.

Нинішній уряд пережив декілька спроб висунути вотум недовіри, проте це сталося значною мірою через те, що за його відставку не голосувало "Національне об’єднання".

Судове рішення щодо Ле Пен істотно збільшує ймовірність відставки уряду – і така перспектива дуже турбує прем’єра Франсуа Байру. Хоча голова уряду сам не став коментувати судове рішення, однак через його оточення ЗМІ стало відомо, що Байру "занепокоєний оголошеним вироком".

Проте відставка уряду і дострокові парламентські вибори – далеко не гірше, що може статися із французькою політикою.

Нинішнє судове рішення може дати старт процесу "трампізації" Франції.

Марін Ле Пен доклала чимало зусиль, щоб позбавити свою партію іміджу токсичних радикалів. У тому числі – скорегувавши позицію партії щодо України та РФ. Лише так можна було розраховувати на перемогу на президентських виборах.

Однак тепер стратегія може змінитися, й більш надійним шляхом до перемоги може стати радикалізація з обіцянками "знести" всю нинішню політичну систему. Шлях, який видається вкрай небезпечним як для самої Франції, так і для Європи, і в першу чергу – для України.

Ще донедавна такий сценарій здавався абсолютно нереалістичним для Франції. Проте після 31 березня все може змінитися.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"