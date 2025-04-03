Уряд Болгарії пережив вотум недовіри

Парламент Болгарії 3 квітня відхилив вотум недовіри уряду Росена Желязкова, ініційований проросійськими партіями.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Вотум недовіри болгарському уряду ініціювала проросійська партія "Відродження", його також публічно підтримали дві нові політсили МЕЧ і "Велич", які виступають проти підтримки України.

Причиною необхідності відставки уряду ці партії називали нібито "провали" зовнішньої політики Болгарії.

Але вотум очікувано не зібрав необхідної більшості у 121 голос – його підтримали тільки 54 депутати "Відродження", МЕЧ і "Величі", інші парламентські партії проголосували проти.

Після голосування Желязков подякував депутатам, які підтримали уряд, і сказав, що вони "підтримали європейську перспективу Болгарії і перспективу демократичного розвитку Болгарії – такого, якого прагне переважна більшість суспільства".

Тим не менш, у "Відродженні" вже заявили, що підготують новий вотум недовіри.

Нагадаємо, Болгарія перебуває в перманентній політичній кризі після масових антиурядових протестів 2020 року, коли нездатність сформувати стабільний уряд призвела до сімох дострокових парламентських виборів.

Останні вибори до болгарського парламенту відбулись у жовтні 2024 року, за підсумками яких зрештою вдалось сформувати уряд на чолі з парламентською групою ГЄРБ.

Нещодавно, однак, після рішення Конституційного суду Болгарії відбувся частковий перерахунок голосів, і до парламенту вперше потрапила проросійська партія "Велич".