Правительство Болгарии пережило вотум недоверия

Парламент Болгарии 3 апреля отклонил вотум недоверия правительству Росена Желязкова, инициированный пророссийскими партиями.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Вотум недоверия болгарскому правительству инициировала пророссийская партия "Возрождение", его также публично поддержали две новые политсилы МЕЧ и "Величие", которые выступают против поддержки Украины.

Причиной необходимости отставки правительства эти партии называли якобы "провалы" внешней политики Болгарии.

Но вотум ожидаемо не собрал необходимого большинства в 121 голос – его поддержали только 54 депутата "Возрождения", МЕЧ и "Величия", остальные парламентские партии проголосовали против.

После голосования Желязков поблагодарил депутатов, поддержавших правительство, и сказал, что они "поддержали европейскую перспективу Болгарии и перспективу демократического развития Болгарии – такого, к которому стремится подавляющее большинство общества".

Тем не менее, в "Возрождении" уже заявили, что подготовят новый вотум недоверия.

Напомним, Болгария находится в перманентном политическом кризисе после массовых антиправительственных протестов 2020 года, когда неспособность сформировать стабильное правительство привела к семи досрочным парламентским выборам.

Последние выборы в болгарский парламент состоялись в октябре 2024 года, по итогам которых в конце концов удалось сформировать правительство во главе с парламентской группой ГЕРБ.

Недавно, однако, после решения Конституционного суда Болгарии состоялся частичный пересчет голосов, и в парламент впервые попала пророссийская партия "Величие".