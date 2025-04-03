Макрон попередив, що тарифи Трампа "зроблять американців біднішими"

Президент Франції Емманюель Макрон назвав жорсткими й безпідставними тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом щодо імпорту з більшості країн світу, та вважає, що вони у підсумку вдарять по добробуту американців.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить BFMTV.

Макрон, виступаючи на зустрічі з французькими експортерами, заявив, що тарифи Трампа стануть "шоком для міжнародної торгівлі" і будуть мати великий вплив на європейську економіку, та назвав їх жорсткими і безпідставними.

"Торговельний дефіцит не виправляють запровадженням тарифів… Ясно одне – з рішеннями, що були ухвалені цієї ночі, американська економіка та американці, як підприємства, так і громадяни, стануть слабшими та біднішими, ніж до цього", – сказав Емманюель Макрон.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що американські тарифи можуть коштувати країні 0,4% від ВВП, або близько $2,6 млрд.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.