Туск: за "найскромнішими" підрахунками Трампові мита коштуватимуть Польщі $2,6 млрд

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що американські тарифи можуть коштувати країні 0,4% від ВВП, або близько $2,6 млрд.

Про це він написав у четвер, 3 квітня, у Х, передає "Європейська правда".

За словами Туска, за попередньою оцінкою та "найскромнішими підрахунками", втрати Польщі від такого рішення американського президента Дональда Трампа можуть перевищити 10 млрд злотих (близько $2,6 млрд).

"Це важкий і неприємний удар від нашого найближчого союзника, але ми його витримаємо. Наша дружба також повинна витримати це випробування", – додав польський прем’єр.

Оголошення США щодо масштабних тарифів стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.