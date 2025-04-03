Макрон предупредил, что тарифы Трампа "сделают американцев беднее"

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал жесткими и безосновательными тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении импорта из большинства стран мира, и считает, что они в итоге ударят по благосостоянию американцев.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит BFMTV.

Макрон, выступая на встрече с французскими экспортерами, заявил, что тарифы Трампа станут "шоком для международной торговли" и сильно повлияют на европейскую экономику, и назвал их жесткими и безосновательными.

"Торговый дефицит не исправляют введением тарифов... Ясно одно – с решениями, которые были приняты этой ночью, американская экономика и американцы, как предприятия, так и граждане, станут слабее и беднее, чем до этого", – сказал Эмманюэль Макрон.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что американские тарифы могут стоить стране 0,4% от ВВП, или около $2,6 млрд.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.