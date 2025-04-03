В МКС просять Угорщину не йти

Керівний орган Міжнародного кримінального суду заявив, що рішення Угорщини вийти зі складу Суду викликає "стурбованість".

Про це йдеться в заяві головування Асамблеї держав – учасниць Римського статуту МКС, повідомляє "Європейська правда".

В Асамблеї "висловили стурбованість" у зв'язку з оголошенням Угорщини про вихід із Римського статуту, на основі якого діє МКС.

"Головування висловлює жаль щодо такого повороту подій. Коли держава-учасниця виходить з Римського статуту, це затьмарює наше спільне прагнення до правосуддя і послаблює нашу рішучість боротися з безкарністю", – кажуть там.

Головування Асамблеї закликало Угорщину "і надалі залишатися рішучим учасником Римського статуту" та "змістовної дискусії" щодо її занепокоєнь роллю МКС.

У четвер угорський уряд офіційно оголосив про намір країни залишити МКС, який видав ордер на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Це сталось у день візиту Нетаньягу до Угорщини, де його зустрів особисто глава уряду Віктор Орбан.

Сам Орбан пояснив рішення вийти з Міжнародного кримінального суду "політизацією" установи.