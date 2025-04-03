В МУС просят Венгрию не уходить

Руководящий орган Международного уголовного суда заявил, что решение Венгрии выйти из состава Суда вызывает "обеспокоенность".

Об этом говорится в заявлении председательства Ассамблеи государств – участников Римского статута МУС, сообщает "Европейская правда".

В Ассамблее "выразили обеспокоенность" в связи с объявлением Венгрии о выходе из Римского статута, на основе которого действует МУС.

"Председательство выражает сожаление по поводу такого поворота событий. Когда государство-участник выходит из Римского статута, это омрачает наше общее стремление к правосудию и ослабляет нашу решимость бороться с безнаказанностью", – говорят там.

Председательство Ассамблеи призвало Венгрию "и в дальнейшем оставаться решительным участником Римского статута" и "содержательной дискуссии" относительно ее беспокойства ролью МУС.

В четверг венгерское правительство официально объявило о намерении страны покинуть МУС, который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Это произошло в день визита Нетаньяху в Венгрию, где его встретил лично глава правительства Виктор Орбан.

Сам Орбан объяснил решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.