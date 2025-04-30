Естонія готова відправити в Україну роту військовослужбовців у складі сил стримування

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна готова долучитися до сил стримування "коаліції рішучих", очолюваної Великою Британією та Францією, яка пропонує Україні гарантії безпеки.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті естонського уряду, передає "Європейська правда".

За словами прем'єр-міністра, планування "коаліції рішучих" знаходиться на півдорозі, але Естонія готова зробити свій внесок у вигляді бойового підрозділу сухопутних військ чисельністю до роти, інструкторів та штабних офіцерів.

"Звичайно, перед відправкою підрозділу ми попросимо мандат у Рійгікогу", – додав він.

Міхал зазначив, що Естонія як і раніше вважає, що найкращим способом гарантувати безпеку України є членство в НАТО.

"Якщо членство в НАТО займе час, Україні повинні бути гарантовані заходи стримування і оборони з боку союзних сил, що базуються на її території", – заявив прем'єр-міністр.

"Безпека України – це безпека Європи. Незалежна, суверенна Україна, частина європейської сім'ї, є найкращою стратегічною гарантією проти імперіалізму Москви для всіх нас. Ми повинні показати, що ми можемо робити добрі справи, а не тільки думати про них", – сказав Міхал.

Варто зазначити, що Естонія є першою країною, яка офіційно, на рівні урядової комунікації, заявила про готовність спрямувати військових в Україну.

Склад роти може варіюватися від 50 до 250 військовослужбовців. Звичайний розмір такого підрозділу становить близько 150 бійців.

Раніше газета The Times з посиланням на обговорення в коаліції рішучих написала, що Європа буде змушена докласти значних зусиль, щоб надіслати до України 25 000 військовослужбовців для формування сил стримування, оскільки її армії не мають достатньої чисельності та фінансування.

Із закритих обговорень на цей час відомо, що Велика Британія готова надіслати до 10 000 військовослужбовців. Франція теж готова спрямувати від 5 000 до 10 000 солдатів.

Нагадаємо, представники держав-учасниць так званої "коаліції рішучих" на зустрічі в Чехії 25 квітня підтвердили необхідність гарантувати припинення вогню до початку переговорів про більш довгострокове мирне врегулювання.