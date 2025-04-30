Эстония готова отправить в Украину роту военнослужащих в составе сил сдерживания

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна готова присоединиться к силам сдерживания "коалиции решительных", возглавляемой Великобританией и Францией, которая предлагает Украине гарантии безопасности.

Соответствующее сообщение размещено на сайте эстонского правительства, передает "Европейская правда".

По словам премьер-министра, планирование "коалиции решительных" находится на полпути, но Эстония готова внести свой вклад в виде боевого подразделения сухопутных войск численностью до роты, инструкторов и штабных офицеров.

"Конечно, перед отправкой подразделения мы попросим мандат у Рийгикогу", – добавил он.

Михал отметил, что Эстония по-прежнему считает, что лучшим способом гарантировать безопасность Украины является членство в НАТО.

"Если членство в НАТО займет время, Украине должны быть гарантированы меры сдерживания и обороны со стороны союзных сил, базирующихся на ее территории", – заявил премьер-министр.

"Безопасность Украины – это безопасность Европы. Независимая, суверенная Украина, часть европейской семьи, является лучшей стратегической гарантией против империализма Москвы для всех нас. Мы должны показать, что мы можем делать добрые дела, а не только думать о них", – сказал Михал.

Стоит отметить, что Эстония является первой страной, которая официально, на уровне правительственной коммуникации, заявила о готовности направить военных в Украину.

Состав роты может варьироваться от 50 до 250 военнослужащих. Обычный размер такого подразделения составляет около 150 бойцов.

Ранее газета The Times со ссылкой на обсуждения в коалиции решительных написала, что Европа будет вынуждена приложить значительные усилия, чтобы направить в Украину 25 000 военнослужащих для формирования сил сдерживания, поскольку ее армии не имеют достаточной численности и финансирования.

Из закрытых обсуждений на данный момент известно, что Великобритания готова направить до 10 000 военнослужащих. Франция тоже готова направить от 5 000 до 10 000 солдат.

Напомним, представители государств-участников так называемой "коалиции решительных" на встрече в Чехии 25 апреля подтвердили необходимость гарантировать прекращение огня до начала переговоров о более долгосрочном мирном урегулировании.