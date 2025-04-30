Times: Європі буде складно розмістити навіть 25 000 військових в Україні

Європа буде змушена докласти значних зусиль, щоб надіслати до України 25 000 військовослужбовців для формування "сил стримування", оскільки її армії не мають достатньої чисельності та фінансування.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє The Times, яка отримала рідкісну можливість ознайомитися з перемовинами між міністрами оборони та військовими керівниками Європи, які обговорювали плани створення "коаліції рішучих".

Адмірал Тоні Радакін, начальник Генштабу Великої Британії, нібито запитав своїх колег з континенту, чи можуть вони зібрати 64 000 військовослужбовців для відправки в Україну в разі укладення мирної угоди.

Як стало відомо, на зустрічі на початку цього місяця він заявив, що Велика Британія готова надіслати до 10 000 військовослужбовців.

Однак на наступних зустрічах міністри оборони країн Європи заявили, що "немає шансів" досягти такої чисельності, і що навіть 25 000 військовослужбовців "буде максимальним результатом спільних зусиль", як повідомило джерело, обізнане з перебігом переговорів у Брюсселі.

Зазначається, що міністри оборони висловили занепокоєння щодо амбіцій Великої Британії щодо створення 64-тисячного контингенту на засіданні "коаліції рішучих" 10 квітня. Після засідання коаліції обговорення продовжилися в Брюсселі в більш вузькому колі міністрів оборони, де союзники висловилися більш відверто.

Близькі союзники чітко висловили свої сумніви міністру оборони Британії Джону Гілі та зазначили, що для утримання військ такого розміру протягом двох років, з урахуванням ротації, потрібно 256 000 військовослужбовців.

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне, як повідомляється, сказала своїм колегам: "Росія має 800 000 [військовослужбовців]. Дозвольте мені сказати вам: якщо ми не можемо зібрати навіть 64 000, це не виглядає слабкістю – це слабкість".

Один з учасників нібито зазначив, що було б простіше залучити до такого завдання спеціальні сили, оскільки це не вимагало б схвалення парламенту.

Естонія та Фінляндія, як повідомляється, висловили занепокоєння, що будь-яке розгортання військ "розмиє" їхні власні прикордонні оборонні сили, а Польща, Іспанія та Італія чітко заявили, що не будуть відправляти своїх солдатів, за словами джерела.

"Без участі великих країн з великим населенням це глухий кут", – додало джерело. Франція заявила, що виділить приблизно стільки ж військ, скільки і Велика Британія, тобто від 5 000 до 10 000 солдатів.

Друге джерело, обізнане з перемовинами у Великій Британії, повідомило, що Фінляндія та Німеччина також загалом проти відправлення сухопутних військ, хоча, як відомо, Берлін не виключає такого кроку.

"Якщо відкинути ці варіанти, звідки взяти армію? Без інших країн ми залишимося без захисту", – зазначило джерело.

Джерело додало, що британська армія, яка постійно скорочується, також страждає від нестачі артилерії та проблем із "забезпечувальними засобами", такими як вантажівки для постачання та інше обладнання, яке вони зазвичай отримують від Америки.

Варто зазначити, що обговорення відбувалися до повідомлень у ЗМІ, що США в приватному порядку нібито запропонували надати гарантії безпеки для "коаліції рішучих" на підтримку України.

Нагадаємо, представники держав-учасниць так званої "коаліції рішучих" на зустрічі в Чехії 25 квітня підтвердили необхідність гарантувати припинення вогню до початку переговорів про більш довгострокове мирне врегулювання.