Шмигаль розповів, як Україна і США будуть ратифікувати угоду про надра

Угода про використання українських ресурсів буде підлягати обовʼязковій ратифікації в українському парламенті, тоді як у США голосування Конгресу на цьому етапі не є обовʼязковим.

Про це в ефірі телемарафону 30 квітня сказав премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда".

Шмигаль підтвердив, що угоду про надра від імені України підпише віцепремʼєрка Юлія Свириденко, а з американського боку – міністр фінансів Скотт Бессент.

Після підписання угода разом із супровідними документами від уряду України потрапить до Верховної Ради для подальшої ратифікації, пояснив премʼєр.

"Після ратифікації ця угода набере чинності, і після цього ми зможемо рухатись далі, підписувати власне технічну угоду між юридичними особами США і України – зараз ми визначаємось, які юридичні особи будуть безпосередньо утворювати фонд, який стане юридичною особою і буде діяти за правилами, описаними в цій міжнародній угоді", – зазначив він.

Шмигаль уточнив, що у США інше законодавство, тому "на цьому етапі у них буде достатньо" верифікації угоди з боку їхнього уряду.

"Уже завтра в нас передбачені консультації з головами груп і фракцій, з керівництвом нашого парламенту щодо деталей цієї угоди", – анонсував глава уряду.

Раніше Шмигаль також анонсував, що угоду про надра зі Штатами можуть підписати вже цієї доби.

Нагадаємо, 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.