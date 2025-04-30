Шмыгаль рассказал, как Украина и США будут ратифицировать соглашение о недрах

Соглашение об использовании украинских ресурсов будет подлежать обязательной ратификации в украинском парламенте, тогда как в США голосование Конгресса на этом этапе не является обязательным.

Об этом в эфире телемарафона 30 апреля сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Европейская правда".

Шмыгаль подтвердил, что соглашение о недрах от имени Украины подпишет вице-премьер Юлия Свириденко, а с американской стороны – министр финансов Скотт Бессент.

После подписания соглашение вместе с сопроводительными документами от правительства Украины поступит в Верховную Раду для дальнейшей ратификации, пояснил премьер.

"После ратификации это соглашение вступит в силу, и после этого мы сможем двигаться дальше, подписывать собственно техническое соглашение между юридическими лицами США и Украины – сейчас мы определяемся, какие юридические лица будут непосредственно создавать фонд, который станет юридическим лицом и будет действовать по правилам, описанным в этом международном соглашении", – отметил он.

Шмыгаль уточнил, что в США другое законодательство, поэтому "на этом этапе у них будет достаточно" верификации соглашения со стороны их правительства.

"Уже завтра у нас запланированы консультации с главами групп и фракций, с руководством нашего парламента по деталям этого соглашения", – анонсировал глава правительства.

Ранее Шмыгаль также анонсировал, что соглашение о недрах с США могут подписать уже в эти сутки.

Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.