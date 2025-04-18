Україна та США підписали меморандум щодо наміру укласти угоду про надра

Україна та Сполучені Штати Америки підписали у четвер, 17 квітня, меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам.

Про це повідомила у Facebook віцепремʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, пише "Європейська правда".

Свириденко заявила, що відповідний меморандум засвідчує конструктивну спільну роботу української та американської команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом країнам.

За її словами, Україна та США готують створення Фонду інвестицій у відбудову України.

"Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом", – заявила вона.

Українська міністерка наголосила, що попереду – фіналізація тексту Угоди та її підписання, а далі – ратифікація парламентами.

"Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну", – додала Свириденко.

ЗМІ раніше повідомили, що США пом’якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів щодо угоди про надра.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

11 квітня офіційні особи США і України зустрілися, щоб обговорити пропозицію США щодо отримання доступу до мінеральних багатств України. ЗМІ повідомляли про "антагоністичну" атмосферу зустрічі.

Українська делегація у ході цих технічних консультацій у Вашингтоні передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції.