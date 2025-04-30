В Іспанії батьки тримали дітей під замком понад три роки

Іспанська поліція звільнила трьох дітей пари з Німеччини, які були зачинені в будинку з грудня 2021 року через пандемію коронавірусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета La Nueva España.

Сімʼя з Німеччини жила на околицях міста Овʼєдо, що на півночі Іспанії. Сусідка випадково помітила, що там живуть діти, яких не бачили у школі, та сповістила поліцію.

За даними іспанських ЗМІ, діти – 8-річні близнюки та 10-річний хлопчик – не виходили з дому з грудня 2021 року, причому їм навіть не дозволяли виходити в сад.

У будинку діти спали в ліжках-клітках. Вони були відрізані від будь-якого контакту із зовнішнім світом і ніколи не ходили до школи. За повідомленнями, дітей змушували носити підгузки та маски.

Самі батьки, імовірно, працювали з дому, а виходили тільки для того, щоб забрати листи з пошти й купити продукти. Чому саме вони тримали дітей ізольованими, не уточнюється.

Після повідомлення сусідки у справу втрутилась іспанська поліція. 28 квітня батьків заарештували для свідчень, а дітей передали до дитбудинку.

Нагадаємо, минулого року Верховний суд Іспанії назвав незаконною депортацію дітей-мігрантів без супроводу дорослих.