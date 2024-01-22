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Суд Іспанії визнав незаконною депортацію дітей-мігрантів до Марокко без дорослих

Понеділок, 22 січня 2024, 21:50

Верховний суд Іспанії 22 січня постановив, що влада діяла незаконно, відправлявши дітей-мігрантів без супроводу дорослих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У 2021 році до іспанського ексклаву Сеута намагались потрапити близько 10 тисяч мігрантів, серед яких – сотні неповнолітніх без супроводу дорослих. Більшість походили з країн на південь від Сахари й вирушили до Іспанії в пошуках кращого життя.

Більшість із тих мігрантів Іспанія передала Марокко в межах двосторонньої угоди 2007 року. Іспанське Міністерство внутрішніх справ так само депортувало дітей попри критику правозахисників, стверджуючи, що ті самі хотіли повернутись додому.

Кількість мігрантів, що прибувають до Іспанії, у 2023 році майже подвоїлась

Верховний суд Іспанії вказав, що законодавство країни зобов’язує її піклуватися про молодих мігрантів, поки не знайдуться їхні родичі або поки їм не виповниться 18 років, а двостороння угода з Марокко в цьому випадку не має вищої сили.

Міграція до Іспанії з країн на південь від Сахари триває й досі. Тисячі мігрантів прагнуть дістатись країни ЄС на великих відкритих човнах, що відпливають з північно-західної Африки. Багато з них гинуть під час небезпечної морської подорожі.

Кількість мігрантів, які нелегально в'їжджають до Іспанії морем, підскочила майже на 300% у січні порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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Іспанія