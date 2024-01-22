Суд Іспанії визнав незаконною депортацію дітей-мігрантів до Марокко без дорослих

Верховний суд Іспанії 22 січня постановив, що влада діяла незаконно, відправлявши дітей-мігрантів без супроводу дорослих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У 2021 році до іспанського ексклаву Сеута намагались потрапити близько 10 тисяч мігрантів, серед яких – сотні неповнолітніх без супроводу дорослих. Більшість походили з країн на південь від Сахари й вирушили до Іспанії в пошуках кращого життя.

Більшість із тих мігрантів Іспанія передала Марокко в межах двосторонньої угоди 2007 року. Іспанське Міністерство внутрішніх справ так само депортувало дітей попри критику правозахисників, стверджуючи, що ті самі хотіли повернутись додому.

Верховний суд Іспанії вказав, що законодавство країни зобов’язує її піклуватися про молодих мігрантів, поки не знайдуться їхні родичі або поки їм не виповниться 18 років, а двостороння угода з Марокко в цьому випадку не має вищої сили.

Міграція до Іспанії з країн на південь від Сахари триває й досі. Тисячі мігрантів прагнуть дістатись країни ЄС на великих відкритих човнах, що відпливають з північно-західної Африки. Багато з них гинуть під час небезпечної морської подорожі.

Кількість мігрантів, які нелегально в'їжджають до Іспанії морем, підскочила майже на 300% у січні порівняно з аналогічним періодом 2023 року.