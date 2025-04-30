В Испании родители держали детей под замком более трех лет

Испанская полиция освободила троих детей пары из Германии, которые были заперты в доме с декабря 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета La Nueva España.

Семья из Германии жила на окраине города Овьедо, что на севере Испании. Соседка случайно заметила, что там живут дети, которых не видели в школе, и сообщила в полицию.

По данным испанских СМИ, дети – 8-летние близнецы и 10-летний мальчик – не выходили из дома с декабря 2021 года, причем им даже не разрешали выходить в сад.

В доме дети спали в кроватях-клетках. Они были отрезаны от любого контакта с внешним миром и никогда не ходили в школу. По сообщениям, детей заставляли носить подгузники и маски.

Сами родители, вероятно, работали из дома, а выходили только для того, чтобы забрать письма с почты и купить продукты. Почему именно они держали детей в изоляции, не уточняется.

После сообщения соседки в дело вмешалась испанская полиция. 28 апреля родителей арестовали для дачи показаний, а детей передали в детский дом.

Напомним, в прошлом году Верховный суд Испании назвал незаконной депортацию детей-мигрантов без сопровождения взрослых.