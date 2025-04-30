FT: між США та Україною в останню мить виникли розбіжності щодо угоди про надра

Підписання рамкової угоди про використання ресурсів між Україною та США опинилось під загрозою зриву в останній момент, коли українська делегація вирушила до Вашингтона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

За даними FT, коли літак з першою віцепремʼєркою України Юлією Свириденко вже вирушив до США, представники американського міністра фінансів Скотта Бессента сказали їй, що вона повинна "бути готова підписати всі угоди або повернутися додому".

Два українські посадовці заявили, що Вашингтон хоче одночасного підписання як рамкової угоди, так і окремої, детальнішої угоди про інвестиційний фонд, який керуватиме доходами від видобутку корисних копалин.

Інше джерело, обізнане з позицією США, заявило FT, що переговори про угоду не завершилися, оскільки Україна нібито спробувала "переглянути умови" документа, узгоджені на вихідних.

Українська сторона ж пояснила виданню, що інформація США є неточною, і що Київ не може підписати обидва документи в середу, оскільки угода про фонд має бути ратифікована Верховною радою перед підписанням.

Раніше в середу премʼєр України Денис Шмигаль заявив, що Київ готовий до підписання всіх угод, необхідних для налагодження економічного партнерства зі США, починаючи з рамкової угоди.

"(Підписання основної угоди. – Ред.) це буде перший крок. Далі за цією угодою буде підписання ще двох угод – технічних, виконавчих, про безпосередньо створення фонду і його фінансування і наповнення", – сказав він.

Раніше Шмигаль також анонсував, що рамкову угоду про надра зі Штатами можуть підписати вже цієї доби.

Нагадаємо, 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.