FT: между США и Украиной в последний момент возникли разногласия по соглашению о недрах

Подписание рамочного соглашения об использовании ресурсов между Украиной и США оказалось под угрозой срыва в последний момент, когда украинская делегация отправилась в Вашингтон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

По данным FT, когда самолет с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко уже вылетел в США, представители американского министра финансов Скотта Бессента сказали ей, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".

Два украинских чиновника заявили, что Вашингтон хочет одновременного подписания как рамочного соглашения, так и отдельного, более подробного соглашения об инвестиционном фонде, который будет управлять доходами от добычи полезных ископаемых.

Другой источник, знакомый с позицией США, заявил FT, что переговоры о соглашении не завершились, поскольку Украина якобы попыталась "пересмотреть условия" документа, согласованные на выходных.

Украинская сторона же пояснила изданию, что информация США является неточной, и что Киев не может подписать оба документа в среду, поскольку соглашение о фонде должно быть ратифицировано Верховной Радой перед подписанием.

Ранее в среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов к подписанию всех соглашений, необходимых для налаживания экономического партнерства с США, начиная с рамочного соглашения.

"(Подписание основного соглашения. – Ред.) это будет первый шаг. Далее по этому соглашению будет подписание еще двух соглашений – технических, исполнительных, о непосредственном создании фонда и его финансировании и наполнении", – сказал он.

Ранее Шмыгаль также анонсировал, что рамочное соглашение о недрах с США могут подписать уже в эти сутки.

Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.