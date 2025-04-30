Білорусь випустила на волю американського громадянина

Із вʼязниці в Білорусі був звільнений американець Юрій Зенкович, який перебував під вартою за звинуваченням у нібито підготовці замаху на Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Зенкович був заарештований в Москві в 2021 році, а потім доставлений до Мінська, де його звинуватили в участі в організованому за підтримки США замаху на самопроголошеного президента Білорусі.

За словами представника Державного департаменту США, звільнення Зенковича не було результатом обміну полонених.

Після звільнення з білоруського ув'язнення чоловіка доправили до сусідньої Литви у супроводі американських посадовців, зокрема заступника помічника держсекретаря з європейських справ Кріса Сміта.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив інформацію про звільнення американського громадянина з Білорусі, але не назвав його імені.

"Я знала, що цей день настане. Це зайняло 1480 днів, але він вижив і повертається додому, до мене і до Америки", – сказала телеканалу CNN дружина Зенковича Олена Денисовець.

Зазначимо, що в лютому 2025 року Кріс Сміт таємно відвідав Білорусь та забрав із собою трьох політвʼязнів, зокрема неназваного громадянина США.

За інформацією ЗМІ, представник Держдепу запропонував Лукашенку послаблення санкцій в обмін на звільнення політвʼязнів.

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